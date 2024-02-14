شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريف": تغطية سياسات المحتوى المحلي بـ380 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جائزة المحتوى المحلي

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن جائزة المحتوى المحلي تأتي هذا العام امتدادا لمسيرتها الناجحة في النسخة الأولى.وأوضح "الخريف"، خلال رعايته حفل جائزة المحتوى المحلي، الفخر بتوسيع محاور المشـاركة بالجائزة لتضيف اليوم مسـارا جديدا: الشـركات المملوكة للدولة، بجانب المسـار الحكومي، والقطاع الخاص والأفراد.أضاف وزير الصناعة، أنه تم العمل مع 184 شـركة من الشركات المملوكة للدولة، والملزمة بتطبيق ضوابط المحتوى المحلي، كما شكلت الجهود المشتركة أكثر من 350 فريقا.تابع: كما بلغت نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي في إجمالي المنافسات الحكومية أكثر من 91% بقيمة تتجاوز 380 مليار ريال سعودي خلال عام 2023.كانت المؤسسة العامة لتحلية المياه حصدت جائزة الأعلى إنفاقا علر المحتوى المحلي، فيما حلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثانيا ووزارة البيئة والمياه والزراعة ثالثا.