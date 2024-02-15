شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة للنفط تراجعا بقيمة دولار واحد عند التسوية.

وجاء ذلك بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية واحتمال وجود تهديد أمني للولايات المتحدة قد يثبط الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم. أسعار النفط اليوم وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 81.60 دولار عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 76.64 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي. استهلاك المصافي للخام

وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا إلى 14.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.

وذكرت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 80.6 بالمئة من قدرته الإجمالية، والمستويان هما الأدنى منذ ديسمبر 2022 حينما تسببت العاصفة الشتوية (إليوت) بشكل مماثل في تعطيل العمل في عشرات المصافي.

في غضون ذلك، حذر رئيس لجنة المخابرات بالكونجرس الأمريكي من "تهديد خطير للأمن القومي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مما أثار ذعر بعض المستثمرين في مجال النفط.