شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. ارتفاع "ناسداك" 1.30 % عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

نتائج المؤشرات الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 47.34 نقطة أو 0.95 بالمئة ليغلق عند 5000.13 نقطة.في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 202.43 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 15859.15 نقطة.وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 145.33 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 38418.61 نقطة.وجاء هذا الارتفاع مع صعود أسهم منصتي استئجار السيارات ليفت وأوبر.وقفزت شركة إنفيديا إلى المركز الثالث في قائمة أعلى الشركات قيمة في البورصة الأمريكية مقصية ألفابت.وتقدمت إنفيديا على ألفابت، مالكة جوجل، في قيمة رأس المال السوقي قبل صدور النتائج الفصلية لإنفيديا الأسبوع المقبل.وقفزت أسهم أوبر إلى مستوى قياسي بدعم من خطة لإعادة شراء أسهم في الشركة بقيمة سبعة مليارات دولار.وارتفعت ليفت بعدما تخطت أرباحها التقديرات وقالت إنها ستضخ تدفقا نقديا إيجابيا حرا لأول مرة في 2024.