شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة عالمية نموذجية.. "روشن" تضع حجر الأساس لمشروع "مرافي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدىالله بن جلوي محافظ جدة، حفل وضع حجر الأساس لمشروع "مرافي" الذي تنفذه مجموعة روشن أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في محافظة جدة.

وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات، والذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة، وعلامة فارقة في مسيرة روشن لبناء وجهات عالمية وتجارب عصرية جديدة لنمط الحياة راسمه لوحة معمارية أخاذة مستوحاة من تراث جدة العريق، ومُدمجة بأحدث تقنيات البناء المعاصر.

دور محوري

وفي بداية الحفل رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر بالحضور، بعد ذلك قدم عرضًا حكى قصة "مرافي".

وسلط الحفل الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه قناة "مرافي" المائية التي سيبلغ طولها 11 كيلومترًا، والتي ستُشكل العمود الفقري للمشروع ومناطقه الحضرية.

إضافة إلى التجارب المتنوعة التي ستتيحها الواجهة البحرية في "مرافي" لتنشيط المشهد الحضري، وربط البحر الأحمر بالنسيج العمراني لمدينة جدة.

نقلة نوعية

وتشكل مرافي نقلة نوعية تجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية الطموحة بإدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.



وستقدم "مرافي" مزيجًا نابضًا بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية، ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار.وستضيف القناة بعدًا جديدًا لاستراتيجية النقل المتعدد من خلال التاكسي المائي والعبارات المائية، واتصالًا مباشرًا من القناة حتى مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتسهيل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة.يأتي ذلك إيمانًا من روشن بأهمية خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات الإنسان، وفئات جديدة من المشاريع العقارية التي تضع معايير جديدة للتطوير العقاري، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.