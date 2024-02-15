شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يشهد حفل وضع حجر الأساس لمشروع “مرافي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شهد نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وضع حجر الأساس مشروع “مرافي” الذي تنفذه مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صفحة جديدة للحياة في شمال جدة.

وتشكل هذه الوجهة العالمية الجديدة والفريدة من نوعها نقلة نوعية لمدينة جدة، حيث ستجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، مما يساهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية الطموحة بإدراج ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

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وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس، الذي أقيم ، إيذاناً ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات حتى الآن، والذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

في بداية الحفل، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، السيد ديفيد جروفر، وفريق القيادة العليا بضيوف الشرف. وتحت سماء مدينة جدة، قدمت روشن عرضاً مبهراً حكى قصة “مرافي” وقدم للحضور رؤية مستقبلية عن القناة المائية عند اكتمالها والمناطق الحضرية النابضة بالحياة على ضفافها. وقد سلّط الحفل الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه قناة “مرافي” المائية التي سيبلغ طولها 11 كيلومتراً والتي ستُشكل العمود الفقري للمشروع ومناطقه الحضرية، بالإضافة إلى التجارب المتنوعة التي ستتيحها الواجهة البحرية في مرافي في تنشيط المشهد الحضري في المدينة، وكيفية ربط البحر الأحمر بالنسيج العمراني لمدينة جدة.

يمتد مشروع “مرافي” على مساحة 11.8 مليون متر مربع ويمثل نموذجاً للمشاريع متعددة الاستخدامات التي تتمحور حول الإنسان، حيث يجمع بين نمط الحياة الجديد والمميز الذي تقدمه روشن وقناة مائية هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تتدفق مياهها من البحر الأحمر إلى داخل المدينة وتوفر مناطق جديدة ذات إيقاع نشط تشجع على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل المتعددة، بما فيها المواصلات المائية. ونظراً لقربها من مجتمع “العروس” السكني المتكامل من روشن، ستقدم “مرافي” مزيجاً نابضاً بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار. كما ستضيف القناة بعداً جديداً لاستراتيجية النقل المتعدد في روشن، حيث سيوفر التاكسي المائي والعبارات المائية اتصالاً مباشراً من القناة وحتى مطار الملك عبد العزيز الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة.

ويمثل حفل وضع حجر الأساس لمشروع مرافي علامة فارقة في مسيرة روشن لبناء وجهات عالمية متعددة الاستخدام وتجارب عصرية جديدة لنمط الحياة في المملكة. وكما هو الحال في جميع مشاريعها، يُجسد “مرافي” رؤية روشن للمستقبل، راسماً لوحة معمارية أخّاذة مستوحاة من تراث جدة العريق، ومُدمجة بأحدث تقنيات البناء المعاصر. ويتضمن المخطط العام للمشروع توفير أماكن عامة ومناطق خضراء تُعزز التفاعل الاجتماعي والرفاهية، إيماناً من روشن بأهمية خلق بيئة حضرية مُتكاملة تُلبي احتياجات الإنسان وفئات جديدة من المشاريع العقارية التي تضع معايير جديدة للتطوير العقاري وتُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.