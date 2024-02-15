العقود الآجلة للنفط تتراجع عند التسوية مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت العقود الآجلة للنفط دولارًا واحدًا عند التسوية، الأربعاء، بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية واحتمال وجود تهديد أمني للولايات المتحدة قد يثبط الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.

وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 81.60 دولار عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.23 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 76.64 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون مع هبوط نشاط التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، وفقًا لسكاي نيوز عربية.