شكرا لقرائتكم خبر عن 171 مليون ريال أرباح «المتقدمة للبتروكيماويات» في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، صافي ربح يقدر بنحو 171 مليون ريال في 2023، بانخفاض 42%، مقارنة بـ 295 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى الانخفاض في صافي أسعار وكميات المبيعات بنسبة 15% و5% على التوالي.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض اسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 24% و17% على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض حصة الخسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 12 مليون ريال.

ويعود سبب انخفاض الإيرادات إلى الانخفاض في صافي أسعار وكميات المبيعات بنسبة 15% و5% على التوالي.