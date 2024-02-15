شكرا لقرائتكم خبر عن «تكوين» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب للأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة تكوين المتطورة للصناعات فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون في 1445-08-09 الموافق 2024-02-19.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية سيكون في 1445-08-17 الموافق 2024-02-27.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وسيكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وسيكتتب متعهد التغطية شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.