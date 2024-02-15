الاقتصاد

إعادة التوازن لسلة صكوك صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة صكوك صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية .
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن عملية إعادة التوازن، جاءت لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
وأجريت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 04 -08-1445هـ الموافق 14-02-2024.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا