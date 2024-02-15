شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة صكوك صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن عملية إعادة التوازن، جاءت لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
وأجريت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 04 -08-1445هـ الموافق 14-02-2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن عملية إعادة التوازن، جاءت لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
وأجريت عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 04 -08-1445هـ الموافق 14-02-2024.