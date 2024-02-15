شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: استيفاء شروط سحب قروض تمويلية بـ2.3 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استوفت شركة أكوا باور الشروط المسبقة لسحب القروض التمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الرس2 وسعد 2 والكهفة) والواقعة في وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وتبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4.55 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع 3.4 مليار دولار (12.8 مليار ريال)، منها 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال) كتمويل للمشاريع من دون أحقية الرجوع على المساهمين.
وتبلغ حصة أكوا باور 50.1% في كل مشروعٍ من المشاريع الثلاثة.
وأضافت أن الجهات الممولة هي: تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية وهي البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد ، بنك إتش إس بي سي.
وتبلغ قيمة التمويل 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال)، فيما تبلغ مدة التمويل 27.75 عام.
والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: إنشاء وتطوير 3 محطات طاقة شمسية كهروضوئية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع 3.4 مليار دولار (12.8 مليار ريال)، منها 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال) كتمويل للمشاريع من دون أحقية الرجوع على المساهمين.
وتبلغ حصة أكوا باور 50.1% في كل مشروعٍ من المشاريع الثلاثة.
وأضافت أن الجهات الممولة هي: تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية وهي البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد ، بنك إتش إس بي سي.
وتبلغ قيمة التمويل 2.3 مليار دولار (8.6 مليار ريال)، فيما تبلغ مدة التمويل 27.75 عام.
والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: إنشاء وتطوير 3 محطات طاقة شمسية كهروضوئية.