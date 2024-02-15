شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نشرة إصدار «الطاقات المعدنية» الخاصة بطرح 2.4 مليون سهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيار المالية (معيار كابيتال) بصفتها المستشار المالي لشركة الطاقات المعدنية للتجارة نشرة الإصدار.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاء ذلك بناءً على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 05-06-1445هـ (الموافق 18-12-2023م) على تسجيل أسهمها وطرح (2,437,500) سهم عادي تمثل نسبة (20.0%) من أسهمها في السوق الموازية (نمو).

