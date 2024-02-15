الاقتصاد

إعلان نشرة إصدار «الطاقات المعدنية» الخاصة بطرح 2.4 مليون سهم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نشرة إصدار «الطاقات المعدنية» الخاصة بطرح 2.4 مليون سهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيار المالية (معيار كابيتال) بصفتها المستشار المالي لشركة الطاقات المعدنية للتجارة نشرة الإصدار.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاء ذلك بناءً على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 05-06-1445هـ (الموافق 18-12-2023م) على تسجيل أسهمها وطرح (2,437,500) سهم عادي تمثل نسبة (20.0%) من أسهمها في السوق الموازية (نمو).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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