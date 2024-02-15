شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن الحديثة» بين 44 -48 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية -نيابة عن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية- بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النطاق السعري يتراوح ما بين (44 - 48) ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح ببيع 240.549 مليون سهم عادي من أسهم الشركة تمثل 30% من رأس مال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 4.091 مليون سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (24,549,600) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (22,094,640) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الخميس 15 فبراير 2024م وحتى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت السعودية في يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النطاق السعري يتراوح ما بين (44 - 48) ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح ببيع 240.549 مليون سهم عادي من أسهم الشركة تمثل 30% من رأس مال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 4.091 مليون سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (24,549,600) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (22,094,640) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الخميس 15 فبراير 2024م وحتى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت السعودية في يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م.