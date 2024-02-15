الاقتصاد

«اتحاد الخليج الأهلية»: تجديد التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني استلامها موافقة مجلس الضمان الصحي بتاريخ 04 شعبان 1445هـ الموافق 14-02-2024م عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على الطلب رقم (Q-REQ-18618).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب يتضمن تجديد التأهيل السنوي لدى مجلس الضمان الصحي لمدة سنة واحدة تبدأ في 16-02-2024م وتنتهي في 15-02-2025م.

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