شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية»: تجديد التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني استلامها موافقة مجلس الضمان الصحي بتاريخ 04 شعبان 1445هـ الموافق 14-02-2024م عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على الطلب رقم (Q-REQ-18618).وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطلب يتضمن تجديد التأهيل السنوي لدى مجلس الضمان الصحي لمدة سنة واحدة تبدأ في 16-02-2024م وتنتهي في 15-02-2025م.