شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر يتراجع 25 جنيها اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024 حيث سجل الذهب 3625 جنيها للجرام من عيار 21 في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 2000 دولار وهو ما لم ينعكس على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4142 جنيها.

عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3107 جنيها .

عيار 14 يسجل 2416 جنيها.

الجنيه الذهب 29000 جنيه.

الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاض حاد ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ليعمق خسائره تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس التي جاءت أقوى من التوقعات لتؤدي إلى تقلص رهانات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.