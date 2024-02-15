سعر الدولار في السوق الموازية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - واصل سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء لتجار العملة- استقراره اليوم الخميس عند مستوى 63 جنيها، وهو سعر ثابت عليه من يوم الخميس الماضي وفقا لما نشره موقع مصراوي .

كان سعر الدولار في السوق الموازية سجل انخفاضا حادا بنحو 19 جنيها قبل 10 أيام خلال 48 ساعة فقط ليتراجع إلى 54 و55 جنيها، قبل أن يعود للارتفاع مجددا ولكن لا يزال أقل من مستواه القياسي الذي تخطى 73 جنيها في تعاملات سابقة.

وعاد الدولار للارتفاع بعد استيعاب المتلاعبين في السوق السوداء صدمة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 في أول يوم في شهر فبراير الجاري ليصل مستوى الفائدة لديه 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

كان السوق يترقب بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة العودة إلى مرونة سعر الصرف أي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار رسميا في البنوك وهو ما تزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين، وتردد أنباء غير مؤكدة على المستوى الرسمي حول استثمارات إماراتية بنحو 22 مليار دولار في أرض مدينة الحكمة.

وفي بداية هذه الأحداث زادت مخاوف المتعاميلن في السوق السوداء من عودة تدفقات النقد الأجنبي على مصر وقدرة البنوك على تلبية كافة الطلبات من العملة، بما يؤدي إلى تكبدهم خسائر طائلة، ولكن بعد بطء تنفيذ الإجراءات تلاشت المخاوف بعض الشئ وعاد الدولار للارتفاع مجددا.

وتواجه مصر نقص موارد النقد الأجنبي على مدار آخر عامين بما أدى إلى تراكم قوائم الانتظار في البنوك وزيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتصل الفجوة بين السعر الموازي والرسمي نحو 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي عند قرب 31 جنيها خلال تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.