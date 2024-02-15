شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأرز «البسمتي» في السعودية خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدقيق في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الأرز البسمتي في السعودية خلال شهر يناير الماضي، بينما تباينت أسعار الدقيق، في حين استقر سعر المكرونة.ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي (10 كجم) 98.1 ريال، منخفضا بنسبة 1.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 6.1% على أساس شهري.وسجل سعر الأرز المزة الهندي 82.3 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3%، و8.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي.بحسب النشرة، سعر دقيق القمح المحلي الأسمر (1 كجم) في شهر يناير الماضي، 03.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6%، و2.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وبلغ سعر الدقيق المحلي الأبيض (2 كجم) 4.73 ريال، منخفضا بنسبة 1.5% على أساس شهري، و0.4% على أساس سنوي.وسجل سعر المكرونة المحلي (500 جم) 6 ريالات، مستقرة على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري.ووفقا للنشرة بلغ سعر الذرة الحلوة (340 جم) 6.12 ريال، مستقرا على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي، في حين سجل سعر شوربة العلب الشوفان (500 جم) 10.12 ريال، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري، و4% على أساس سنوي.وسجل سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة) 1.1 ريال، مستقرا على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.