شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإحصاء: التضخم في المملكة يبلغ 1.6٪ في شهر يناير 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (التضخم) بلغ 1.6٪ خلال شهر يناير2024م، مقارنة بشهر يناير2023م، وهو أعلى من الشهر السابق (ديسمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل (1.5٪).

وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8٪، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0٪، في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1،٪ وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023 حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3٪ في شهر يناير 2024م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2٪، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0٪؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7.٪

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.4٪؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1.٪ كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4٪؛ متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1.٪ كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بـنسبة 1.2٪؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3.٪

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3٪؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3،٪

وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1% متاثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3% كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1% متاثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%