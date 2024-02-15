أمانة نجران تطرح 31 فرصة استثمارية في محافظة حبونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة حبونا 31 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 21 مركزاً لخدمات السيارات بصناعية المحافظة، وإنشاء وتشغيل 3 مواقع “كشكات”، و3 مواقع لإنشاء وتشغيل صالات لعرض وبيع السيارات، و3 مواقع للتشليح في صناعية المحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.