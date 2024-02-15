14 جهة حكومية وأهلية تقدم خدماتها لزوار مهرجان زيتون الجوف الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

تحتضن منطقة معرض الزيتون إحدى مناطق مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر أجنحة 14 جهة حكومية وجمعيات القطاع غير الربحي تشمل أمانة المنطقة، وجامعة الجوف، وتجمع الجوف الصحي، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والكلية التقنية، وعدداً من الجمعيات .

وتقدم الأجنحة المشاركة للزوار ما توفره لهم الجهات المشاركة من أنظمة وخدمات، كما يتم الرد على أسئلة واستفسارات الأهالي كلٌ فيما يخصه.

وأوضح المهندس المشرف العام على جناح أمانة الجوف بمهرجان الزيتون ماجد بن إسماعيل العنزي أن جناح الأمانة يقدم العديد من الخدمات للزوار والمستفيدين والرد على الأستفسارات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية منها مبادرة امتثال المباني، التي تعنى برفع الوعي وتوضيح أهمية ضرورة إصدار شهادة ممتثل، وكذلك مبادرة “فرص” التي توضح جميع الخطط والفرص المستقبلية المطروحة من قبل الأمانة، والتي يمكن التقديم عليها عن طريق منصة فرص.

يذكر أن مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر يحظى بدعم وإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حيث يستثمر المهرجان الميزة النسبية لمنطقة الجوف وهي (زراعة زيتون) إذ تعتبر الجوف المغذي الأول والأهم لأسواق المملكة العربية السعودية بالزيتون ومشتقاته.