شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدجاج في السعودية

سعر السمك في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في السعودية على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما سجل سعر الفيليه الطازج انخفاضا طفيفا.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر اللحم البقري الطازج (1 كجم) بلغ في شهر يناير الماضي 52.66 ريال، مرتفعا بنسبة 1.1%، و9.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وأفادت بأن سعر لحم الضأن الطازج، سجل 66.19 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و6.8% على أساس سنوي.وسجل سعر لحم الجمل الطازج، 55.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و3.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 0.2%، و4.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 55.25 ريال.أشارت النشرة إلى أن سعر الدجاج الطازح المحلي (900 جم) بلغ في شهر يناير الماضي، 18.17 ريال، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.وبلغ سعر الدجاج المجمد المحلي 19.18 ريال، مرتفعا بنسبة 0.8%، على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بينما سجل سعر الدجاج المجمد المستورد 19.04 ريال، مرتفعا بنسبة 1.7% على أساس شهري، و0.7% على أساس سنوي.وبلغ سعر فيليه صدور الدجاج الطازج، 21.25 ريال، منخفضا بنسبة 0.1%، و1.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، في حين سجل سعر أفخاذ الدجاج الطازج، 10.24 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري، ومنخفضا 0.5% على أساس سنوي.وأفادت النشرة بأن سعر سمك الكنعد الطازج سجل 64.12 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي.وسجل سحر السمك الهامور الطازج 53.53 ريال، مرتفعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، ومنخفضا 1% على أساس سنوي، بينما ارتفع سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 0.9% و0.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 77.52 ريال للكيلو جرام.