” بن الباحة ” يجذب زوار المعرض الدولي للبن السعودي بجازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حظيت مشاركة مزارعي البن بمنطقة الباحة في فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى المقامة تحت قبة مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، على إعجاب المتسوقين والزوار ، وخاصة البن ” الشدوي ” الذي تشتهر به منطقة الباحة.

وأوضح ممثل المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة عبدالوهاب معدي ، أن مشاركة المكتب في المعرض الدولي للبن السعودي هي لإبراز جهود المكتب في دعم المزارعين في المنطقة لزراعة البن ، وإتاحة الفرص لمزارعي البن بالباحة للمشاركة في المعرض والتعريف بمحصولهم الذي يتميز بجودته ومذاقه الطيب ، مبينا ً أن الاتفاقية التي وقعها المكتب مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مدينة البن التنموية على مساحة 1.600.000 متر مربع تضم 300.000 شجرة بن ، تعتبر نقلة نوعية في زراعة البن.

وأشار معدي إلى أن المشاركة في المعرض الدولي للبن السعودي تتمثل من خلال جناح تعريفي للزوار بجهود المكتب الإستراتيجي في الباحة بزراعة “البُن الشدوي” والتي تضم 280 مزرعة بن ، يوجد بها 54000 شتلة تنتج 12 طناً سنوياً ، إضافة لمشاركة خمسة مزارعين من الباحة لعرض منتجاتهم من البن ، إضافة لبعض أدوات تخزين البن قديماً .