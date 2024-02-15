شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.26 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أي ما يعادل 0.4% لتصل إلى 81.26 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أى ما يعادل 0.5% إلى 76.28 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل يوم أمس نتيجة زيادة مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.