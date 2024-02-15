شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقى القنصل العام للسعودية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت جمعية رجال أعمال الاسكندرية برئاسة محمد هنو، بالسفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين.

واستعرض محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية نبذة عن الجمعية وطبيعة عملها وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من المقومات، وتم وضع الأسس وتمهيد الطريق لتعاون طويل الأمد بين القنصلية وجمعية رجال أعمال إسكندرية.

شارك في الاجتماع، محمد الدعيلج مدير مكتب خدمات رجال الأعمال بالقنصلية، ومروة الجبورى مدير مكتب القنصل العام ومن جانب الجمعية أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان ونوابهم.