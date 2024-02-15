شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 168 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12484 نقطة، وبتداولات بلغت 10.346 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 456.145 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.182 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 168 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 49، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، صدق، وأمريكانا، وأيان، وعذيب للاتصالات، وسناد القابضة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وتكوين، ولومي، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.9%، عند 25204 نقطة، وبتداولات بلغت، 24.480 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.598 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية، 48.952 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.