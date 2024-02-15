شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة قطاع العملات المشفرة تقفز لأكثر من تريليوني دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين بالقرب من 52 ألف دولار مما قفز بقيمة قطاع التشفير السوقية لأكثر من تريليوني دولار لأول مرة منذ عام 2021، وفق ماذكر موقع"إنفيستوبيديا". العملات المشفرة تتخطى تريليوني دولار تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز تريليوني دولار خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من القفزة القوية في سعر بيتكوين.

بلغت القيمة السوقية للأصول المشفرة 1.66 تريليون في بداية العام الجاري، وواصلت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بتكوين المكاسب القوية رغم هبوط الأسواق العالمية على خلفية بيانات التضخم الأمريكية. صناديق الاستثمار المتداولة ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وذلك بعدما أدى النجاح المتزايد لصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة إلى رفع معنويات المستثمرين وجعلها أكثر إيجابية. وصعدت العملة المشفرة الكبرى مؤخرًا بنسبة 4% عند 51660.00 دولارًا، وفقًا لشركة "كوين ميتريكس".

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وفي وقت سابق من صباح اليوم ارتفعت العملة لتصل إلى 52079.00 دولارًا. ارتفاع قياسي في بيتكوين ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 157% في عام 2023 وعلى الرغم من اضطراب سعرها في بداية الشهر الجاري إلا أن المستثمرين ما زالوا متفائلين بارتفاع العملة المشفرة هذا العام ففي هذا العام وحده ارتفعت بيتكوين بأكثر من 21%. أسعار الذهب والدولار في الأسواق الأخرى المنافسة لـ"بيتكوين" سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعًا كبيرًا بعدما كانا في أوج نشاطهما السعري أواخر عام 2023، وفق ماذكر موقع إنفيستينج.

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وصل سعر الذهب إلى 1998.2 للأوقية وهو أدنى مستوى للذهب منذ أن وصل إلى 1987.9 13 ديسمبر. وانخفضت الفضة إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى 21.975، وهو السعر الذي سجل آخر مرة في 13 نوفمبر عندما تم تداوله عند 21.925. وتراجع الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1% حيث يبلغ مستواه الحالي 104.7.

ومن الناحية الفنية، فإن مؤشر الدولار مرشح للارتفاع إلى 105.50 وقد يكون الهدف الأكثر طموحًا للمضاربين على ارتفاع الدولار هو الوصول إلى منطقة 106.5، الأمر الذي سيعيد الدولار إلى أعلى مستوياته كما في أكتوبر.