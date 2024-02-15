شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: وزير الإسكان: تخصيص أكثر من 5960 فدانا بناء على الطلب خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 15-2-2024 عدد من الاخبار الاقتصاديه المحلية والعالمية الهامة منها سعر الجنيه الذهب ينخفض 240 جنيها فى الأسواق المصرية، وزير الإسكان: تخصيص أكثر من 5960 فداناً بنَاءً على الطلب خلال عام..

سعر الجنيه الذهب ينخفض 240 جنيها فى الأسواق المصرية

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر في الأسواق المصرية بعد هبوط 240 جنيها والذي يسجل 28960 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة فى الأسعار.

وزير الإسكان: تخصيص أكثر من 5960 فداناً بنَاءً على الطلب خلال عام

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج الأعمال التى حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال العام الماضي 2023.

الإحصاء: 1.3% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023

كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20 % .

وزير الصناعة يبحث مع وزير الاقتصاد الفلسطينى سبل تعزيز العلاقات التجارية

اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقع عقدا لإنشاء شركة مساهمة لإدارة مرفق المياه

أبرمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة دورش جلوبال الألمانية وشركة (ECG) المصرية عقد إنشاء شركة مساهمة مصرية لتشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من كبار المشغلين الألمان وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة حيث تهدف الشركة الجديدة إلى إدارة تلك المرافق بفاعلية وكفاءة وتستهدف تقليل فواقد شبكات المياه لتصل إلى 7% فقط مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية التي وفرتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لكافة المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى أعمال صيانة تلك الشبكات.

بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية والتخطيط العمرانى دلائل تفصيلية للمناطق الصناعية

في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية .

30 صورة تلخص قصة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

في 30 صورة ننشر قصة النهر الأخضر والتي بدأت داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط، بمساحة 1000 فدان، ويتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم.

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.9% خلال الربع الرابع لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ من إجمالي قــوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

خبير اقتصادى: زيادة سعر القطن سيضاعف المساحة الجديدة ويزيد منافسة القطن المصرى

‏أشاد الخبير الاقتصادي، أشرف بدوي بقرار الحكومة بزيادة سعر القطن، حيث تم زيادة قطن الصعيد لعشرة آلاف جنيه جيزة 95 وقطن وجه بحري إلى 12,000 جنيه، لافتا إلى أن هذا القرار سيساهم في مضاعفة المساحة المزروعة التي ستزيد الموسم المقبل عن 700,000 فدان.