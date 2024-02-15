شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على استقرار بعد بيانات اقتصادية متباينة والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على استقرار اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين دفعة من البيانات الاقتصادية المتباينة لاستخلاص أدلة على موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 26.33 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 38397.94 نقطة.فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 2.52 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 5003.14 نقطة.في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 6.15 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 15865.30 نقطة.