شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تلغى طباعة الفواتير لـ40 مليون مشترك لترشيد النفقات.. وتقضى على أشكال التلاعب وتضمن توريد مستحقات الدولة فور التحصيل.. وتسمح للمشترك بسداد فاتورته باستخدام "الفيزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة مهندس جابر دسوقى ، من الغاء طباعة فواتير الاستهلاك الشهرية لجميع المشتركين على مستوى الجمهورية والذين يبلغ عددهم 40 مليون مشترك من بينهم 16 مليون عداد مسبوق الدفع ، و ذلك لضمان إصدار فاتورة تتمتع بأعلى معايير الدقة و تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة بداً من تسجيل القراءة حتى تصل للمشترك و الحفاظ على حق الدولة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من الغاء طباعة الفواتير بجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية و تم تطبيق التحصيل المميكن من خلال ماكينات التحصيل الالكتروني التى تم توزيعها على جميع المحصلين.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أنه الشركة القابضة للكهرباء قررت تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها بشركات التوزيع بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.

وتابع المصدر، إن قرار الغاء طباعة الفواتير له عدة أهداف أهمها ترشيد النفقات و غلق كل أشكال التلاعب بأموال الدولة ، لافتا إلى أن من بين أسباب قرار الشركة القابضة بإلغاء طباعة الفواتير هو توريد مستحقات الدولة فور تحصيلها من المشتركين و عدم تركها مع المحصل لفترات طويلة ليتم بذلك غلق كل أشكال التلاعب بحق الدولة

وأوضح المصدر، إن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.

وقال المصدر إن شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء أصبحت غير واردة نتيجة التطور التكنولوجي الذى شهدته منظومة الفواتير بالكامل بداً من تسجيل القراءة من خلال تصوير العداد مرورا بالبرامج الاليكترونية لمراجعة الفاتورة إليكترونيا قبل اﻹصدار ، لافتاً إلى أن أرتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط و لا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك.

وأضاف المصدر، أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق اوامر الدفع.

وأشار المصدر إلى أن التحصيل المميكن يتم وفقا لخطة وزارة الكهرباء للتحول الرقمى و اﻻنتهاء من خطة تحويل كاف العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع التى تعتمد على كروت الشحن بدلا من الفاتورة الشهرية التى تصدرها شركات التوزيع و ذلك خلال 10 سنوات مع إنتهاء الخطة.