الزراعة تكشف مصير أسعار الدواجن واللحوم في رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، استقرار أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات بتراجع أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "سليمان"، لمصراوي،الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على استيراد أعلاف للحيوانات والطيور لتلبية احتياجات الأسواق بشكل كامل مما ينعكس عليه بانخفاض في سعر اللحوم والدواجن والبيض للمستهلك نظرا لتوافرها بكميات كافية داخل الأسواق

كما قامت باستيراد 150 ألف رأس من العجول خلال الفترة الماضية منها 25 ألف رأس مؤهلة للذبح و 125 ألف يجري تثمينها لضخها بالأسواق قبل حلول الشهر الكريم.