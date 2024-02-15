الاقتصاد

الزراعة تكشف مصير أسعار الدواجن واللحوم في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، استقرار أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات بتراجع أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "سليمان"، لمصراوي،الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على استيراد أعلاف للحيوانات والطيور لتلبية احتياجات الأسواق بشكل كامل مما ينعكس عليه بانخفاض في سعر اللحوم والدواجن والبيض للمستهلك نظرا لتوافرها بكميات كافية داخل الأسواق

كما قامت باستيراد 150 ألف رأس من العجول خلال الفترة الماضية منها 25 ألف رأس مؤهلة للذبح و 125 ألف يجري تثمينها لضخها بالأسواق قبل حلول الشهر الكريم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا