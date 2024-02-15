شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الخرج الصناعي ينطلق بحزمة اتفاقيات اقتصادية وملتقى للتوظيف نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن منتدى الخرج الصناعي الذي سيقام في 26 فبراير الجاري سيشهد جلسات حوارية واسترشادية لرواد ورائدات الأعمال.إضافة إلى توقيع عقود مع مجموعة الشركات الناشئة في مجموعة العشرين G20 ( Startup20 )، وتوقيع اتفاقية بين المجموعة وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.وبيّن في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر غرفة الخرج، أن المنتدى المنعقد بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبشراكة مع وزارة الاستثمار، سيشارك به 137 شركة سعودية و 5 شركات عربية في مختلف الأنشطة الصناعية، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين غرف الخرج والرياض والمجمعة في مجالات عدة.وأوضح الشريف، أنه سيقام في ثاني أيام المنتدى 27 فبراير ملتقى التوظيف بمشاركة 23 شركة وطنية توفر نحو 1000 فرصة وظيفية مباشرة.وأشار الرئيس التنفيذي لمنتدى الخرج الصناعي عبدالقادر العضياني، إلى أن المنتدى على مدى أربعة أيام يتضمن أكثر من 30 ورشة عمل تهتم بدعم الصناعة.فيما سيتم إطلاق منصة مستثمر والهوية الصناعية لغرفة الخرج، التي يندرج من خلالها الإستراتيجية الصناعية للغرفة الخرج، وديوانية الخرج الصناعية، والإعلان عن الفائزين بجائزة المصنع المثالي لعام 2024.