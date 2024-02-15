شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الفرنسية والألمانية لمستوى قياسي بفضل أرباح الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أرباح أوروبية

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ دفعت نتائج الشركات القوية الأسهم الفرنسية والألمانية إلى مستوى قياسي مرتفع في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بشأن انخفاض التضخم في منطقة اليورو.وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9% ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم مع تصدر شركة رينو لصناعة السيارات الرابحين.وقفز سهم رينو 6.5% بعد أن أعلنت الشركة مكاسب في هوامش الأرباح والإيرادات وزيادة ضخمة في التوزيعات النقدية، كما دفعت هذه الخطوة مؤشر السيارات في أوروبا إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا.كما سجل المؤشر داكس الألماني أعلى مستوى خلال اليوم وأغلق على ارتفاع قياسي بلغ 0.6%.وسجل سهم كومرتس بنك أفضل أداء على المؤشر وارتفع 5.5% إذ أعلن البنك تحقيق أكبر أرباح في 15 عاما خلال 2023 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع رفع بنك جولدمان ساكس هدفه للمؤشر لعام 2024 إلى 510 نقاط بما يمثل ارتفاعا بنسبة 5% تقريبا عن المستويات الحالية.وتوصل المستثمرون إلى استنتاجات إيجابية بعدما قالت لاجارد، في جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن أحدث بيانات اقتصادية من منطقة اليورو تشير إلى أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف كما كان متوقعا.وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود في النصف الثاني من 2023، ما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتجه إلى تيسير سياسته النقدية.