أخبار البورصة اليوم الخميس 15-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعربية للمحابس، وايه كابيتال القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكونتكت المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.





البورصة تربح 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 315.1 ألف جنيه، 155.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 28926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12317 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10161 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، ومصر لصناعة الكيماويات، ومصر بني سويف للأسمنت، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 50 ألف سهم، 44.5 ألف سهم، 440 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 16.4 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 500 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 239.6 ألف سهم، 77 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.5 مليون سهم، 175 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 5 آلاف سهم.

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بيع المساهم شركة دراية المالية مساهمة مقفلة، عدد 3.5 مليون سهم بسعر 0.244 جنيه بقيمة إجمالية 854.3 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.33% إلى 9.63%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات إيرادات بلغت 9.6 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بإجمالي إيرادات 20.9 مليون دولار في العام المالي السابق، وأرجعت أسباب الانخفاض في الإيرادات لتراجع إيرادات النشاط العقاري؛ لأن المشاريع الحالية التي تعمل عليها مازالت تحت الإنشاء، سجل صافي الربح 3.4 مليون دولار مقارنة بـ6.1 مليون دولار.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، إيرادات بلغت 277.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 93.6 مليون جنيه بنسبة نمو 196%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.7 مليون جنيه مقابل 13.8 مليون جنيه بنسبة نمو 433%.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إيرادات بلغت 202 ألف جنيه خلال عام 2023 مقابل 150 ألف جنيه بنسبة نمو 34.6%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 385.2 مليون جنيه مقابل 478 مليون جنيه بنسبة نمو 720%، بارتفاع بلغت قيمته 338.2 مليون جنيه نتيجة لتغير عدة أهمها خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، وبالتالي زيادة المصروفات التمويلية.





دايسأعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، الموافقة على منحها قرض متوسط الأجل بقيمة 5 ملايين دولار من بنك قطر الوطني الأهلي ومدته 6 سنوات شاملة فترة السماح والسحب، وقرض متوسط الأجل بقيمة 100 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي ومدته 4 سنوات شاملة فترة السماح والسحب، وسيتم استخدام القروض الممنوحة لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة، والمتمثلة في الآلات والماكينات وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وزيادة مبيعات الشركة للتصدير والسوق المحلي.





دومتيأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، بقرار مجلس الإدارة بتصفية شركة فريدوم دايري انترناشونال لمنتجات الألبان (شركة شقيقة) لعدم ممارسة النشاط، والتي تساهم فيها "دومتي" بنسبة 49% من رأس المال، ويبلغ رأس المال المدفوع 600 ألف دولار، وجاري السير في الإجراءات القانونية للتصفية.