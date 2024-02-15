الاقتصاد

بورصة مصر تغلق على ارتفاع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.041 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.04 مليار جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.18% ليبلغ 28926.15 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.44% مسجلًا 7243.93 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.42% لينهي التعاملات عند مستوى 10161.05 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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