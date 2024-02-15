شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.041 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.04 مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.18% ليبلغ 28926.15 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.44% مسجلًا 7243.93 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.42% لينهي التعاملات عند مستوى 10161.05 نقطة.