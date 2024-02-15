شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال يناير 2024 والان نبدء بالتفاصيل

سعر الخرسانة في السعودية

سعر البلوك

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما زادت أسعار الجبس والرمل والبلوك الأسود.ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) 14.99 ريال، مرتفعا بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر الأسمنت الأبيض بنسبة 0.2%، مسجلا 37.34 ريال.أشارت النشرة إلى أن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) سجل 211.97 ريال للمتر الكعب، مرتفعا بنسبة 0.6%، بينما سجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 191.58 ريال، مرتفعا بنسبة 1.6% على أساس شهري.وبلغ سعر الخرسانة العادي (350 ك) 201.41 ريال، مرتفعا بنسبة 1.75%، على أساس شهري، بينما سجل الخرسانة العادي (250 ك) 182.45 ريال، مرتفعا 1.7% على أساس شهري.وسجل سعر الجبس الوطني (40 كجم) 16.36 ريال، مرتفعا 0.9%، بينما سجل سعر الرمل الناعم الأبيض 62.86 ريال للمتر المكعب، مرتفعا 2.2%، في حين ارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 2.8%، مسجلا 28.58 ريال.وأفادت النشرة بأن سعر المخلوط (رمل وبحص) بلغ في شهر يناير الماضي نحو 46.14 ريال، مرتفعا بنسبة 1.9%.وبلغ سعر البلوك الأسود (15 سم) 1668.89 ريال لـ"1000 حبة"، مرتفعا بنسبة 0.1%، بينما ارتفع سعر البلوك الأسود "مقاس 20 سم" 0.03%، مسجلا 1721.79 ريال.