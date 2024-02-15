شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما دفعت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض، بينما تحول تركيز المتعاملين في السوق إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل على موعد خفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

عوائد سندات الخزانة

سعر الفائدة

وبحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2004.05 دولار للأوقية (الأونصة).صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2014.9 دولار للأوقية عند التسوية.وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير. وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل تراجع الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا.واصل مؤشر الدولار خسائره وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد صدور البيانات ما يجعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعا غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، انخفضت على إثره أسعار الذهب 1.4 بالمئة في اليوم نفسه.يرجح المتداولون حاليا أن ينتظر صناع السياسة في المركزي الأمريكي حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة. ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.وينصب التركيز الآن على أرقام مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر غدا الجمعة. ومن المقرر أن يدلي ثلاثة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق من الأسبوع.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 879.36 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 952.59 دولار. وزادت الفضة 2.4 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية.