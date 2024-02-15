شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 15 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الخضار في السعودية

سعر الخضار في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 15 صنفا من الخضار في السعودية على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما سجل 8 أنواع ارتفاعا، بينما استقر سعر الملوخية والبقدونس.وأشارت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الباذنجان الأسود المحلي انخفض بنسبة 0.6% على أساس شهري، مسجلا 4.86 ريال للكيلو، فيما انخفض سعر الكوسة المحلي بنسبة 1.5%، مسجلا 6.8 ريال للكيلو جرام.وبلغ سعر القرع العسلي 5.24 ريال في يناير الماضي، منخفضا بنسبة 2.6%، على أساس شهري، بينما سجل سعر الخيار المحلي 6.04 ريال، منخفضا بنسبة، 1.9% على أساس شهري.سجل سعر الملفوف الأبيض 3.06 ريال، منخفضا بنسبة 4.7% على أساس شهري، بينما انخفض سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي بنسبة 9.9%، مسجلا 7.69 ريال للكيلو، في حين انخفض سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 5.9%، مسجلا 8.86 ريال للكيلو.وبحسب النشرة فإن سعر الطماطم المحلي انخفضت بنسبة 12.9%، مسجلا 5.32 ريال، بينما انخفض سعر الطماطم المستورد بنسبة 8.1%، مسجلا 6.39 ريال للكيلو جرام.وانخفض سعر الخس المحلي بنسبة 4.1%، على أساس شهري، مسجلا 6.1 ريال للكيلو جرام، في حين انخفض سعر السبانخ بنسبة 2.3%، مسجلا 1.26 ريال للحزمة.وبلغ سعر الجرجير المحلي 1.09 ريال، منخفضا بنسبة 0.9%، بينما سجل سعر العدس 9.62 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري.وسجل سعر الفول المدمس 5.21 ريال، منخفضا بنسبة 1.3%، في حين انخفض سعر الجزر المحلي بنسبة 1.2%، مسجلا 5.57 ريال للكيلو جرام.وارتفع سعر كل من الفاصوليا الخضراء، والبامية المحلي، والبصل المدور المحلي الذي سجل 5.59 ريال للكيلو بزيادة 29.1% على أساس شهري.وسجل سعر الثوم الصيني ارتفاعا بنسبة 16.3%، بينما ارتفع سعر صلصة الطماطم المحلي، والبطاطس الوسط المحلي، والزيتون الأسود الإسباني.