الاقتصاد

الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2597 دولار أمريكي، بارتفاع 0.26%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1698 يورو بانخفاض 0.10%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100)، على ارتفاع بنسبة 0.38%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.13 نقطة، ليصل إلى 7597.53 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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