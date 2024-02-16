شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2597 دولار أمريكي، بارتفاع 0.26%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1698 يورو بانخفاض 0.10%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100)، على ارتفاع بنسبة 0.38%.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.13 نقطة، ليصل إلى 7597.53 نقطة.