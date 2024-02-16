«الشرقية للدخان» تقرر رفع أسعار السجائر

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن الشركة الشرقية للدخان قررت رفع أسعار السجائر بواقع 3 جنيهات، لتسجل العبوة 30 جنيها بدلا من 27.

ومؤخرا، كشفت الشركة المصنعة لـ سجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم"، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي، وفقا لما نشره موقع "القاهرة 24":

• سعر سجائر ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها بزيادة بنحو 11 جنيها.

• سعر سجائر مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

• سعر سجائر مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

• أسعار سجائر ال أند أم "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.