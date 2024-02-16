شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه للانخفاض مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

ضغوط التضخم

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة، بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) وخسر ما يزيد عن 1% خلال الأسبوع حتى الآن، وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولارًا للأوقية.وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية لشهر يناير بأكبر وتيرة في ما يقرب من عامين، وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي.وتترقب الأسواق الآن تقريرا آخر عن التضخم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وقال جيجار تريفيدي، أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية: "من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارًا للأوقية.وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع وارتفع نحو 0.6% أمس الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الخميس، إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل، ويتوقع المستثمرون تطبيق أول خفض في يونيو.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 892.04 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 938.55 دولارًا فيما ارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.93 دولارًا للأوقية.