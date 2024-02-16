شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غرفة القاهرة يوافق على إقامة عدد من معارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري بالإجماع علي إقامة عدد من معارض " أهلا رمضان" بمناطق محافظة القاهرة المختلفة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة طبقًا لتوجهات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الخميس لبحث عدد من الموضوعات الإقتصادية والمجتمعية.

وجاءت مناقشات وآراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة لتصب في أهمية هذه المعارض والإلتفاف حولها بما يلبي متطلبات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر.

ويراعي مجلس إدارة الغرفة التوزيع الجغرافي لتنظيم هذه المعارض مع تجهيزها مجانا للعارضين وبالتالي يقدمون خصومات مناسبة علي اسعار السلع.

وقرر مجلس إدارة الغرفة إستمرار المتابعة اليومية حتى إقامة هذه المعارض ثم المتابعة أثناء فترة إقامتها بما يحقق إحتياجات المواطنين من السلع الاساسية والموسمية.

وأعلن أيمن العشرى عن حالة طوارئ بالغرفة لتنظيم هذه المعارض في ظل قرب دخول شهر رمضان المبارك وهو دور مجتمعي إعتادت عليه غرفة القاهرة ويزداد في المواسم واثناء الظروف الإستثنائية.

ووجه "العشرى" الشكر لأعضاء مجلس إدارته علي تحمسهم لتعظيم دور مساندة المواطنين مع دخول الشهر الكريم، كما وجه الشكر لكل منتسبى غرفة القاهرة الذين يساندون من أجل تعظيم هذا الدور.