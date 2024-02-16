شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يتم توثيق الهوية الثقافية لدولة الإمارات المتحدة لزرع الانتماء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مؤتمر اليونسكو الدولي لتعليم الثقافة والفنون والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الخليج 365 بمريم موسى، أخصائي نشر أول- دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، حيث تحدثت عن الإصدارات التي توثيق الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

واستمرت فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 190 وزيراً للتعليم والثقافة من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون.

وشهد اليوم جلستان عن الرصد والبحث والبيانات بحضور ومشاركة عدد من وزراء الدول وممثلي الهيئات الدولية ثم إصدار التقرير النهائي، كما تشهد الجلسة العامة كلمات ختامية لكل من نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، والكلمة الختامية للمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.