شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.74 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط عند الإغلاق الجمعة ارتفاعا، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.74 بالمئة عند التسوية إلى 83.47 دولار للبرميل. أسعار النفط اليوم كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار بما يعادل 1.49 بالمئة إلى 79.19 دولار للبرميل.

كما ارتفع برنت بأكثر من واحد بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء ثلاثة بالمئة.

وتلقت الأسعار دعما جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط. تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم

وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024.