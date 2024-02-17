شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
في ذات السياق شهدت أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تسجيل مستويات 400 و 450 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.
وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 310 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 290 جنيهات.
وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 350 جنيها، والبرجر 290 جنيها، والكبدة الكندوز 350 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 420 جنيها
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