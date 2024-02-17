أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية ببريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

تعلن أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة العقارية ، والتي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة برج إداري تجاري فندقي بمدينة بريدة لمدة 50سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 21,158م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر يوم 23 أبريل 2024م.

وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) الإلكترونية حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرصة والموقع الجغرافي