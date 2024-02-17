بعد تراجعه عالميا.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت أسعار الذهب في مصر، السبت، هبوطا بحوالي 5 جنيهات من 3635 جنيها إلى 3630 جنيها للجرام عيار 21 .

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4150 جنيها.

عيار 21 يسجل 3630 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3110 جنيها .

عيار 14 يسجل 2420 جنيها.

الجنيه الذهب 29040 جنيه.

شهد سعر الأونصة العالمية انخفاض خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد التوقعات المتزايدة أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هذا العام.

سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليفقد 11 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال الأسبوع عند 1984 دولار للأونصة.