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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح أكثر من 40 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 40.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.
ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.
ارتفاع المؤشراتارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.81%، مسجلاً 28926.15 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 5.20% ليصل إلى 7243.93 نقطة.
وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 4.97% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 10161.05 نقطة .
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 3361 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.004 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 902 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي .