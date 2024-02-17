شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح أكثر من 40 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 40.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

ارتفاع المؤشرات

ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.ارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.81%، مسجلاً 28926.15 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 5.20% ليصل إلى 7243.93 نقطة.وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 4.97% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 10161.05 نقطة .وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 3361 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.004 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 902 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي .