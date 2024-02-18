شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالميا.. 80.1 مليون طن غاز مسال صادرات أستراليا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "، أنه بعد أن بلغت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 20.5 مليون طن، تراجعت إلى 19.5 مليون خلال الربع الثاني من العام ثم إلى 19.4 مليون طن خلال الربع الثالث، لكنها عاودت الارتفاع خلال الربع الرابع لتسجل 20.8 مليون طن.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أنه بهذا المستوى من الصادرات خلال عام 2023، احتلت أستراليا المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 80.1 مليون طن، مقابل 79.2 مليون عام 2022 بنسبة نمو 1.2%.

يذكر أنه بعد أن حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال رقما قياسياً خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت حوالي 104.5 مليون طن تراجعت خلال الربع الثاني إلى 99.4 مليون ثم إلى 99.7 مليون خلال الربع الثالث، لكنها عاودت الصعود مرة أخرى خلال الربع الرابع لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ نحو 105.4 مليون طن وإجمالا كأداء على مدار عام 2023، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً نحو 409.3 مليون طن، وهو أعلى رقم تسجله صناعة الغاز الطبيعي المسال في تاريخها الممتد لقرابة ستة عقود، وذلك مقابل 395.9 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي حوالي 3.4% ، وهو يعد معدل نمو متوسط، مقارنة بالسنوات السابقة.