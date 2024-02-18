شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت ماكينات بـ254 مليون دولار لدعم "تطوير صناعة الغزل" فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد صناعة الغزل والنسيج طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات الصناعية الجديدة التي تخطط لها الدولة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع مصنع 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمصنف كأكبر مصنع غزل فى العالم، وهو ما يفسر ارتفاع واردات مصر من الماكينات اللازمة لمواكبة التطور اللازم لقطاع الغزل والنسيج.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج خلال العام الماضي 2023، حيث سجل إجمالي واردات مصر نحو 254 مليونا و572 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت 140 مليونا و637 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 113 مليونا و935 ألف دولار.

وجاءت واردات الآلات ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل نحو 10 مليارات و510 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 493 مليون و246 ألف دولار.

وفى نوفمبر الماضي، سجلت واردات الآلات وماكينات حلج ونسيج نحو 32 مليون و447 ألف دولار، مقارنة بـ11 مليون و891 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 20 مليون و556 ألف دولار.

ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد إنشاء مصنع غزل 1 الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة تعاقدية بلغت 780 مليون جنيه، والمقرر أن تشغيله تجريبا خلال الربع الثاني من السنة المالية الجديدة، لإنتاج نحو 30 طن غزل يوميا ويضم 183 ألف مردن تحت سقف واحد وتتكلف الأعمال الانشائية له نحو مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات.