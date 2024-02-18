شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق تسجل مستويات مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم في الأسواق تسجيل مستويات متفاوتة تتراوح ما بين 290 -330 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التي تهدف إلي توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

وبشأن تطورات أسعار اللحوم لدى الجزارين، شهدت أسعار اللحوم 400 و 450 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 310 جنيهات، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 290 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 290 جنيها، والكبدة الكندوز 350 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 420 جنيها.