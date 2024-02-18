شكرا لقرائتكم خبر عن استلف رصيد لعدادك من شركة الكهرباء لمدة يومين بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، والتى يبلغ عددها على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 16 مليونا، ومن بينها خدمة استلاف الرصيد لمدة يومين عند نفاذه بهذه الطريقة:

1-توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر خاصية استلاف رصيد بجميع انواع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تصنيعها و يبلغ عددها 7 انواع.

2- تمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة يومين.

3-تتاح هذه الخاصية للعدادات مسبوقة الدفع من انتاج عام 2019-2020-2021-2022 وغير متاحة لما هو قبل ذلك.

4-فى حالة نفاذ الرصيد يقوم المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة يومين.

5-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.